تحدث وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قرار اعتزاله الملاعب الذي أعلنه مساء السبت، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من العروض قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وكان وليد سليمان لاعب الأهلي أعلن عن قرار اعتزال ممارسة كرة القدم نهائيًا فور انتهاء الموسم الحالي، وبعد تتويج الأهلي بالبرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر "أبو ظبي اكسترا": "أشكر كل زملائي في الأهلي سواء من الجيل السابق أو الحالي، وأيضا كل عمال الفريق وكل فرد زاملته في النادي الأهلي".

وأضاف: "قرأت المشهد بشكل كامل خلال الفترة الماضية، جلست لفترة على مقاعد البدلاء ولا أريد أن أصل لمرحلة الحزن بسبب عدم المشاركة، أشعر بالرضا لما قدمته مع الأهلي ونهاية مسيرتي جاءت بشكل رائع في مونديال الأندية".

واستكمل: "عندما كنت في الجونة لعبت مباراة جيدة ضد الاتحاد السكندري وشاركت في مركز الظهير الأيسر والأهلي كان يريد تدعيم هذا المركز، وتواصل معي حسام البدري ولكن جوزيه لم يوافق على الصفقة وقتها".

وسرد: "بعد الكثير من المحاولات للانتقال للأهلي وأنا في بتروجت ورفض الإدارة، اتفقت معهم على الانضمام لصفوف إنبي لمدة موسم ومن بعدها انتقل للنادي الأهلي".

وواصل: "قبل انضمامي للأهلي شاركت مع منتخب مصر وحققت معهم بطولتين، وهم تحدثوا معي وطلبوا مني الانضمام وقتها لكنهم قالوا لي أنت رصيدك صفر".

وشدد: "منذ فترة تحدثت مع محمود الخطيب رئيس النادي، وأبو تريكة وعماد متعب، وأرى أنني لا أرتدي قميصًا أخر غير الأهلي وجاء لي عروض قبل كأس العالم من مصر وأغلقت الباب وشكرتهم وقلت إنني لن ألعب لأي نادٍ آخر".

وأتم تصريحاته: "أنا نظرت لأبو تريكة وبركات ووائل جمعة وحسام غالي لكي أصنع تاريخًا مثلهم ورأيت كيف يهينون أنفسهم في المران".