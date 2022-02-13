هونج كونج تقلص الحجر الصحي للمقيمين والعاملين في دور الرعاية

ذكر وزير العمل والرفاهية في هونج كونج، في مدونته اليوم الأحد أن المدينة ستقلص فترة الحجر الصحي للمقيمين والعاملين في دور الرعاية، للمسنين وذوي الحاجات الخاصة ، نظرا لأن أسرة العزل ستنفد، في غضون أيام.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، عن لاو تشي كونج قوله إن فترة الحجر الصحي للمقيمين والعاملين في دور الرعاية، ستتقلص إلى سبعة أيام، بعد أن كانت أسبوعين، إذا جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للفيروس.

وبموجب القواعد الحالية، يتم عزلهم، في منشأة حكومية للحجر الصحي، تابعة لمعرض "آسيا وورلد اكسبو".

وتأتي التغييرات في فترة الحجر الصحي، فيما تواجه المدينة ارتفاعا قياسيا، في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث شهدت هونج كونج 1514 حالة إصابة أمس السبت، مما يهدد استراتيجيتها للوصول إلى "صفر كوفيد".

ومع امتلاء منشآت العزل، وسط تفش يزداد سوءا، طلبت حكومة المدينة من البر الرئيسي الصيني، المساعدة لبناء منشآت للحجر الصحي، وإرسال المزيد من معدات الاختبار ومساعدة الخبراء في تحليل سلالات الفيروس.

وأضاف الوزير، أن المدينة تعتزم مضاعفة عدد أسرة الحجر الصحي للمقيمين في دور الرعاية، من 320 إلى 640.