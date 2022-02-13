الأوقاف السنية البحرينية تشارك في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

شاركت إدارة الأوقاف السنية البحرينية في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في دورته الثانية والثلاثين تحت عنوان (عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي)، الذي عقد في القاهرة، على مدى يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأحد، ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكّد فيها أن المؤتمر، يعتبر مؤتمرا تجديديا بامتياز، من حيث تناوله لقضايا في عمق عملية تجديد الفكر الديني، وفي مقدمتها ترسيخ وتعميق أسس الولاء والانتماء الوطني من منطلق أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، قائلًا إن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا، وإنهم متساوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن اختلاف الدين أو اللون أو الجنس.

وناقش وزراء وعلماء ومفتون وقادة رأي من 41 دولة، شاركوا في المؤتمر، دور المواطنة في تحقيق السلام العالمي والأمن المجتمعي، كما تضمن المؤتمر محاور تطور مفهوم الدولة قديماً وحديثاً من منظور إنساني، ومشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

ومثّل إدارة الاوقاف السنية البحرينية الشيخ الدكتور حبيب النامليتي، رئيس شئون المساجد بإدارة الاوقاف السنية.