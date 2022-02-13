أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه غير مصدق قرار وليد سليمان بالاعتزال حتى الآن، وذلك عقب إعلان قراره بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي.

وقال متعب في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "تفاجئت بقرار وليد سليمان، وحتى الآن، لا أصدق قراره بالاعتزال، وكنت أنوي الاتصال به لمعرفة أسباب هذا القرار".

وأضاف: "وليد قامة كبيرة ووجوده مهم جدًا داخل النادي الأهلي، لأنه شخصية كبيرة ومحترمة وهذه النوعية يكون لها أدوار داخل وخارج الملعب".

وتابع: "شهادة أقولها ولا يوجد بها أي نوع من أنواع المجاملة، وليد سليمان من "أرجل" اللاعبين الذين تعاملت معهم داخل النادي الأهلي وعمره ما بخل بنقطة عرق لصالح النادي".

وكشف وليد سليمان عن تميزه في الفترة الأخيرة في حالة اللعب كمهاجم صريح: "في الحقيقة كنت أشاهد فيديوهات لعماد متعب عندما كان لاعبا، لأرى كيف كان يتحرك داخل منطقة الجزاء للاستفادة منه".