الشرطة الهندية تتهم شركة إيه بي جي لبناء السفن بالاحتيال

وجهت الشرطة الاتحادية الهندية اتهامات لمؤسسي شركة "إيه بي جي" لبناء السفن وللشركة نفسها بالتسبب في خسائر فادحة تقدر بنحو 228.4 مليار روبية (3 مليارات دولار) لمصارف كبرى في البلاد.

وقد تكون هذه القضية هي أكبر قضية احتيال على الإطلاق في الهند.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب التحقيقات المركزي، القول في بيان اليوم الأحد، إن شركة بناء السفن الهندية خدعت 28 مصرفا وحولت القروض التي قدمتها البنوك.

وقال المكتب الاتحادي إنه تحرك بناء على شكوى من "بنك الدولة في الهند"، وهو بنك متعدد الجنسيات يقدم خدمات مصرفية ومالية.

وأوضح مكتب التحقيقات أن مداهمات جرت لمقر الشركة ومسؤوليها، ما أسفر عن الحصول على وثائق "تثبت الإدانة"، مضيفا أن "التحقيقات مستمرة".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المتعثرة، والتي كانت من أكبر شركات صناعة بناء السفن في الهند، هي واحدة من بين "العشرات من الشركات القذرة" التي أشار إليها بنك الاحتياطي الهندي المركزي ليتم التعامل معها بموجب قانون الإعسار والإفلاس في عام 2016.