منظمة دولية: الصراع في أوكرانيا يمثل تهديدا خطيرا للسلام في أوروبا

اعتبرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الأحد، أن الصراع الحالي في أوكرانيا يمثل تهديدًا خطيرًا للغاية للسلام في أوروبا.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية في بيان اليوم، أنه بعد تعثر تحقيق انفراجة في الأزمة الأوكرانية سحبت الولايات المتحدة موظفيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في شرق أوكرانيا.

وأبلغت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في بيانها أعضائها - بما في ذلك روسيا - بقرار العديد من الدول نقل مواطنيها المشاركين في مهمة المراقبة الخاصة في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني.

ودعت المنظمة إلى التوقف بشكل حاسم عن محاولات تهديد عناصر المراقبة، لافتا إلى أن النمسا تشارك أيضا في أعمال المراقبة.