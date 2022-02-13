البنك الدولي يطلق منتدى أوضاع الهشاشة 2022 في مارس المقبل

يطلق البنك الدولي منتدى "أوضاع الهشاشة 2022" في 7 مارس المقبل، وهو يمثل محفلاً للتجمع وتقييم الطريقة التي كان يتفاعل بها مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف على مدى العقد الماضي، وكيفية التحرك في المرحلة القادمة.

ووفق مدونة البنك الدولي، المنشورة على موقع أصوات التابع له، تتطور الاستجابة العالمية لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف دوما بهدف التكيف مع التغيرات المتلاحقة الكثيرة على المسرح الدولي. ومن آثار تغير المناخ إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي خلفتها جائحة كورونا، فضلا عن تزايد التوترات السياسية والعنف، أثرت هذه التحديات المتشابكة بشكل خاص على السكان الذين كانوا يعانون بالفعل من الهشاشة الهيكلية والصراعات العنيفة.

وسيجمع منتدى الهشاشة 2022 الآلاف من ممثلي البلدان والمنظمات المعنية ممن يلعبون أدوارا رئيسية في التعامل مع هذه الأجندة. ومن بين هؤلاء واضعو السياسات، وممارسون من جماعات الإغاثة الإنسانية ومؤسسات التنمية والسلام والأمن، والقطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.

وعلى مدار عشرة أيام، سيتبادل هذا الجمع الأفكار والخبرات لتحسين نُهج التنمية في بيئات الهشاشة والصراع والعنف الأمر الذي يمكن أن يساعد على تعزيز السلام وترسيخ الاستقرار.