السويسريون يعارضون الحكومة بشأن دعم وسائل الإعلام وإعلانات التبغ

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عارض الناخبون في سويسرا الحكومة في قضيتين رئيسيتين في استفتاء جرى اليوم الأحد، وفقا لتوقعات.

وأيد نحو 57% من الناخبين حظرا أكثر صرامة على إعلانات التبغ، وهي مجال مهم للإيرادات بالنسبة للحكومة، حسبما توقعت استطلاعات الرأي.

وسيتم منع إعلانات التبغ مستقبلا في أي مكان يمكن رؤيته من جانب الأطفال وصغار السن، ما يضع نهاية للملصقات الإعلانية لمنتجات التبغ في الأماكن العامة، بما في ذلك دور السينما ووسائل الإعلام أو في الساحات الرياضية.

وكانت قيود سابقة على إعلانات التبغ كانت تمنع توجيه مثل هذه الدعاية للقصر فقط وفي الإذاعة والتليفزيون.

كما عارض حوالي 56% من الناخبين تقديم مساعدات حكومية للشركات الإعلامية، بعد أن قال معارضون إن هذا سوف يقلل احتمال قيام الصحفيين بانتقاد للحكومة.

وبموجب الاقتراح، كان سيتم دعم دور النشر فيما يتعلق بتوصيل الصحف والمجلات، بينما تتلقى وسائل الإعلام الإلكترونية أموالا مباشرة بشروط معينة.

وجرت أربعة استفتاءات في سويسرا اليوم الأحد، تناولت قضايا أخرى من بينها إجراء تجارب على الحيوانات ورسوم الدمغة.

وكما كان متوقعا، عارض الناخبون الحظر الجذري للتجارب على الحيوانات.

كما صوتوا لصالح الإبقاء على رسوم الدمغة، وهي ضريبة تدفعها الشركات عند إصدار أسهم أو زيادة رأس المال. ويقول مؤيدو الفكرة إنها سوف تشجع الاستثمار.

وأغلقت مراكز التصويت أبوابها الساعة 1200 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). ومع ذلك، شارك الآن أكثر من 90% من الناخبين عبر البريد.

ونادرا ما تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاءات في سويسرا 60% من الناخبين. ويحق لنحو 4ر5 مليون شخص الإدلاء باصواتهم.