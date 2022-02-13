لجنة مكافحة كورونا مناشدا المواطنين بتلقي اللقاح: لدينا 70 مليون جرعة متوفرة

ناشد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، المواطنين بضرورة سرعة تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدصا أن الدولة المصرية لديها وفرة في الجرعات تصل لـ 70 مليون جرعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الوضع الوبائي في مصر بدأ في ثبات أعداد إصابات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت استرجاع الحفاظ على تطبيق الاجراءات الاحترازية.



وتابع، أنه لا يوجد دواء ثبت نجاحة حول العالم في مواجهة فيروس كورونا، إلا وتم إضافته داخل البروتوكول الخاص بعلاج الفيروس، مضيفًا أن هناك دواء جديد لشركة فايزر سيتم إدخاله على بروتوكول العلاج خلال الأسبوعين المقبلين.



واستكمل، أنه من المقرر أن يكون لقاح فيروس كورونا سنويًا كلقاح الإنفلونزا الموسمية، وهناك حديث خلال الفترة الحالية لدمج لقاحي فيروس كورونا، ولقاح الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن اللقاحات آمنة على الصحة العامة ولا تسبب أي آثار جانبية على الرجل أو المرأة فيجب على المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات.