مدرب بيراميدز السابق مديرا فنيا لمنتخب الإمارات

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاتفاق مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب بيراميدز السابق، لتدريب منتخب الإمارات.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قبل يومين إقالة الهولندي فان مارفيك من منصبه مدربا للمنتخب الإماراتي لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيانه: «قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد».

وأضاف: «يأتي القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية.. وسيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيتولى الإشراف على المنتخب خلال الأيام المقبلة».