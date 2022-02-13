لاعب أهلي طرابلس: نسعى لتقديم أداء مشرف في لقاء صعب أمام بيراميدز

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أكد محمد نشنوش، لاعب فريق أهلي طرابلس الليبي أن مباراة فريقه أمام بيراميدز في بداية دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية ستكون صعبة للغاية.

ويواجه بيراميدز نظيره أهلي طرابلس، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال نشنوش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "أن فريق دخل في معسكر مغلق لمدة 10 أيام بالقاهرة استعدادا لمباراة بيراميدز، نأمل أن نحقق بداية جيدة ونقدم أداء مميز يليق بالكرة الليبية أمام فريق بيراميدز القوى".

وأضاف: "الأندية في ليبيا تعودت على فترات التوقف الطويلة في الفترات الماضية، وهذا هو السبب الذى جعلنا نخوض معسكر مغلق في القاهرة حتى نعتاد على الأجواء".

وأوضح: "بيراميدز فريق كبير فى مصر وصاحب خبرات ولاعبوه يمتلكون مهارات فردية في مختلف المراكز".

وأتم: "لكن الجهاز الفني للفريق تابع أكثر من مباراة لبيراميدز ودرس الفريق بشكل جيد، وسيضع طريقة اللعب التي تناسب اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وهدفنا بكل تأكيد الفوز".

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة أهلي طرابلس الليبي، الصفاقسي التونسي، زانكو الزامبي.