خطف الأهلي الأنظار، بعدما نجح في الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على زعيم آسيا وبطلها، الهلال السعودي، بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف دون رد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبهذا حقق الأهلي برونزية مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز بها في نسختي 2006 و2021.

ووفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحصل جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، على مكافآت مالية ضخمة، تختلف بحسب المركز الذي يحتله كل فريق من الفرق الـ7 المشاركة بالبطولة.

ويلعب الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الخاسر من لقاء نصف النهائي الثاني لكأس العالم للأندية بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي، المقرر الأربعاء.

وحسب نظام البطولة، يحصد صاحب المركز الثالث، وهو الأهلي، على 2.5 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الرابع الهلال السعودي، على مليوني دولار.

ويمنح الفيفا 5 ملايين دولار لبطل كأس العالم للأندية، والمنتظر أن يحصل عليهم تشيلسي، بينما يحصل وصيفه، بالميراس البرازيلي على 4 ملايين دولار.

ويحصل صاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، بينما يحصد صاحب المركز السادس مليون دولار فقط، أما صاحب المركز السابع فيحصل على نصف مليون دولار.

وفاز تشيلسي بكأس العالم للأندية 2022، وجاء نادي بالميراس البرازيلي في المركز الثاني، بعدما خسر أمام النادي الإنجليزي بهدفين لهدف في نهائي البطولة، بينما حصل الأهلي على المركز الثالث، وترك للهلال المركز الرابع، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، فيما جاء مونتيري خامسًا والجزيرة سادسا، وتذيل الترتيب نادي بيري.