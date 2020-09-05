 410 ملايين و176 ألفا و62 حالة.. إجمالي إصابات كورونا حول العالم - بوابة الشروق
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410 ملايين و176 ألفا و62 حالة.. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 8:37 ص | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 8:37 ص

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 410 ملايين و176 ألفا و62 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و809 آلاف و944 حالة.
وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونا و707 آلاف و349 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و586 ألفا و544 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ27 مليونا و434 ألفا و286 حالة.


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