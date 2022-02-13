رئيس الشهر العقاري: المصلحة غير معنية بالضرائب أو تسديدها

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة غير معنية بالضرائب أو تسديدها، مشيرًا إلى أن المصلحة تعمل على تسجيل كافة العقارات، وفي حالة عدم سداد الضريبة يتم خصمها من الممول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أن القانون يهدف لفصل أداء الضريبة عن مهمة تسجيل العقار، متابعًا أن من لديه عقد نهائى بملكية العقار من لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات، ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة، ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما، ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.

واستكمل، أن القانون يعمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري في مصر وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، لافتًا إلى أنه تم اختصار البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.