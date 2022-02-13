 فرنسا تحث مواطنيها على تأجيل رحلاتهم بأوكرانيا.. وتدعو رعاياها لتخزين الطعام والماء - بوابة الشروق
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فرنسا تحث مواطنيها على تأجيل رحلاتهم بأوكرانيا.. وتدعو رعاياها لتخزين الطعام والماء

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 10:09 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 10:09 م

حثت السفارة الفرنسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، الزوار الفرنسيين على تأجيل جميع رحلاتهم إلى أوكرانيا وليس فقط الرحلات غير الضرورية، معلنة أن القلق إزاء الوضع الأمني الحالي في البلاد مازال في مستوى مرتفع للغاية.

وفي رسالة نشرت اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية في كييف، أوصى السفير الفرنسي، إتيان دي بونسين، الفرنسيين المقيمين في أوكرانيا بعدم الاقتراب من الحدود بأي شكل من الأشكال، مشددا على أهمية تحديث بطاقات الهوية والوثائق الرسمية.

ودعا دي بونسين، أيضا الرعايا الفرنسيين إلى تخزين الماء والطعام والملابس الدافئة والتأكد من امتلاء خزان الوقود الخاص بسياراتهم، وتخزين وقود إضافي لحالات الطوارئ.

وأشار دي بونسين، إلى أنه في هذه المرحلة، مساء اليوم الأحد، لم نتخذ بعد قرار بإعلان توصية عامة للفرنسيين المتواجدين في أوكرانيا بمغادرة البلاد، موضحا أن السفارة الفرنسية ستظل مفتوحة لخدمة رعاياها، لكن المدرسة الفرنسية في كييف "آن دي كييف" ستبدأ اجازتها مبكرا، لتبدأ يوم الثلاثاء المقبل، من أجل السماح لأولئك الذين يرغبون في التوجه إلى العطلة مبكرا.

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