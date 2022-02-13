الأمم المتحدة في السودان: اختتام المرحلة الأولى من المشاورات السياسية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس"، اختتام المرحلة الأولى من المشاورات حول عملية سياسية للسودان، التي تيسرها الأمم المتحدة بمزيد من الطروحات الهامة لأصحاب المصلحة حول سبل المضي قدما.

وأشارت بعثة "يونيتامس" في بيان اليوم الأحد، إلى أن تلك المشاورات استمرت شهرا كاملا من الاجتماعات شبه اليومية مع قائمة واسعة ومتنوعة من ممثلي المجموعات السودانية.

وأوضحت أنه في أسبوعها الأخير، جمعت المشاورات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس وفريق "يونيتامس" بممثلين عن أكثر من 35 مجموعة وجهة وتجمع.

وأضافت أن عملية المشاورات كانت قيمة في السماح للبعثة بالاستماع إلى مجموعة من وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الأزمة السياسية الحالية.