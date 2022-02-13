وزير كندي: ندرس استخدام سلطات الطوارئ لإنهاء حصار المطالبين بإزالة قيود كورونا

قال وزير الاستعداد للطوارئ الكندي، بيل بلير، اليوم الأحد، إن حكومة رئيس الوزراء، جستن ترودو، تدرس اللجوء إلى سلطات الطوارئ لإنهاء الحصار الذي أعاق حركة المرور عبر الحدود وشل مدينة أوتاوا.

ورد الوزير بيل بلير، على سؤال من شبكة "جلوبال نيوز" الكندية، حول ما إذا كانت حكومته مستعدة لتطبيق قانون الطوارئ، وهو تشريع نادر الاستخدام يمنح السلطات الفيدرالية سلطات استثنائية لمواجهة التهديدات الوطنية، قائلا: "بالتأكيد".

وقال: "أريد أن أؤكد لكم أننا ندرك التهديد الذي تتعرض له كندا والكنديين وسبل عيشنا وازدهارنا الذي تمثله هذه الاحتجاجات. لم يعد الأمر يتعلق باللقاحات بعد الآن. هذا شيء آخر ومثير للقلق للغاية".

لكن بلير أشار إلى أن الحكومة الفيدرالية لن تتخذ سوى الإجراء الاستثنائي - الذي لم يتم اللجوء إليه منذ أزمة أكتوبر في عام 1970 - بعد أن استنفدت المقاطعات سلطاتها والتوجه إلى أوتاوا للحصول على مزيد من المساعدة.

وأضاف بلير، الرئيس السابق لدائرة شرطة تورنتو، أن الكنديين "يحتاجون إلى الشرطة للقيام بعملهم، لتحقيق هذه الغاية، كنا نعمل للتأكد من أن لديهم الموارد والأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بذلك.

وقال بلير: "لكن الأمر يتعلق في النهاية بما يلي: على الشرطة استعادة النظام وفرض القانون".

يشار إلى أن قافلة الاحتجاجات في أوتاوا، والتي شبهها المسؤولون والسياسيون المحليون بـ "الحصار" و "الاحتلال"، تمتد الآن إلى أسبوع ثالث.

ويطالب المتظاهرون اليمينيون بإزالة القيود الصحية المرتبطة بالجائحة، بينما يريد الكثيرون منهم الإطاحة برئيس الوزراء جستن ترودو.