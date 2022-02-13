دعت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الأحد، إلى يوم "غضب" في الأراضي الفلسطينية غدا الاثنين تضامنا مع الأسرى في سجون إسرائيل.

وحثت لجنة الأسرى التابعة للفصائل، خلال مؤتمر صحفي نظمته أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، على "أوسع مشاركة شعبية ومساندة فاعلة في يوم الغضب المقرر غدا بالتزامن مع إضراب شامل في السجون الإسرائيلية ليوم واحد".

وقال بيان للجنة إن "المعركة مستمرة ضد إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى ولن يتم التراجع عنها طالما استمرت تلك الإجراءات ونحن مستعدون لذلك".

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن إطلاق حملة "الحياة حق" لإنقاذ الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية في ظل ما يتعرضون له من "إعدام طبي وقتل بطيء".

وبالتزامن عقدت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير بالتعاون مع منظمات أهلية وحقوقية مؤتمرا صحفيا في مدينة رام الله لمساندة حملة "الحياة حق" تضامنا مع الأسرى.

وبحسب بيان جرى تلاوته في المؤتمر، تهدف الحملة إلى "فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى، وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف وإهمال طبي".

وذكر البيان أن أكثر من نحو 550 أسيرا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة في سجون إسرائيل وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم أسرى يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.

ومنذ أيام بدأ الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل خطوات تصعيدية رفضا لما وصفوه عقوبات تفرضها إدارة مصلحة السجون ومنها الإهمال الطبي أو إخضاعهم للتفتيش.

وتعتقل إسرائيل أكثر من أربعة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.