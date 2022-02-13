الاتحاد الأوروبي يؤكد سيادة اليونان على جزر بحر إيجه ويدعو تركيا لتجنب أي عمل استفزازي

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على سيادة اليونان على جزر بحر إيجه، وذلك في بيان أصدره متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد، بيتر سبانو، للرد على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والتي دعا فيها إلى نزع السلاح من الجزر.

وقال المتحدث في البيان إن «التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، تأتي بنتائج عكسية وتتعارض مع جهود وقف التصعيد في شرق البحر المتوسط التي دعت إليها نتائج اجتماعات المجلس الأوروبي خلال 23 مارس و24 و25 يونيو العام الماضي».

وأشار إلى أن «سيادة اليونان على جزر بحر إيجة لا جدال فيها»، مشددًا على أن تركيا عليها احترام تلك السيادة والامتناع عن التصريحات والأفعال الاستفزازية في هذا الصدد، والالتزام القاطع بعلاقات حسن الجوار والعمل على تسوية أي نزاع سلميًا، واحترام الاتفاقيات الدولية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد جدد يوم الخميس الماضي، دعوة تركيا لليونان لنزع السلاح من جزر إيجة، محذرا من أن عدم تغيير أثينا لموقفها يؤدي إلى بدء النقاش حول سيادة الجزر.