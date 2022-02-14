الرئيس الألماني: لا تزال هناك فرص لتجنب غزو روسي لأوكرانيا

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأنه لا تزال هناك فرص لتجنب وقوع غزو روسي لأوكرانيا بالطرق الدبلوماسية.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال شتاينماير الذي تم انتخابه لفترة ولاية ثانية اليوم الأحد إن الروس والأوكرانيين لا يزالون يظهرون اهتماما بإحراز تقدم.

وأضاف وزير الخارجية الألماني الأسبق:" طالما استمر هذا الاهتمام مرئيا، فإن ألمانيا بمقدورها أن تقدم إسهامها لتجنب الأسوأ" منوها إلى أن لديه انطباعا بأن الحكومة الألمانية تبذل كل ما في وسعها من أجل ذلك.

في الوقت نفسه، أكد شتاينماير أن هناك " التزاما كبيرا على الجميع الذين بمقدورهم أن يسهموا في هذا، لخلق ظروف تمنع وقوع هذا الغزو العسكري".

ورأى شتاينماير أن حشد قوات الروس حاليا لا يمكن فهمه إلا على أنه تهديد لأوكرانيا، لكنه قال في الوقت نفسه إنه يثق في أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدركا أنه لا يمكن وقوع غزو طالما استمرا في الحديث مع بعضهما البعض.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال شتاينماير إنه لا يعتزم القيام بدور وساطة موضحا أن الحكومة الألمانية تفعل ما هو ممكن " وليس هناك سبب للتدخل في هذا الصدد"، وأردف أنه يمكنه أن يقدم "مساعدة إضافية للتأكد من أن ألمانيا على دراية بمسؤوليتها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيال شركاء الحلف".

وتابع شتاينماير أنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا في أوكرانيا، ولفت في ذلك إلى الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها ألمانيا من أجل أوكرانيا والمساعدات الاقتصادية التي تقدمها لها " وفي هذا الصدد لا ينبغي علينا أن نخفي قدراتنا تواضعا".