سكرتير الاتحاد الدولي يزور اتحاد السلة ويشكر مصر على استضافة مونديال الأندية

استقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، نيكولاس زاجيلاس السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة السلة الذي حرص على زيارة مقر الاتحاد على هامش تواجده في القاهرة لحضور منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية.

والتقى السكرتير العام للاتحاد الدولي بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة الذي كان في استقباله رفقة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد نيكولاس بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية ومستوى لعبة كرة السلة في مصر، مشيرًا إلى أنه يطلع بشكل دائم على تقارير البطولات التي تنظمها مصر، مؤكدًا على إعجابه الشديد بالبطولات الدولية التي نُظمت تحت رعاية الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة مثل كأس العالم للناشئين، والحالية أيضًا مثل كأس العالم للأندية.

كما وجه السكرتير العام للاتحاد الدولي الشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري على التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم للأندية، لافتًا إلى أنه أنبهر بما شاهده في اليوم الافتتاحي للبطولة التي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى.

واستمع زاجيلاس لآراء واقتراحات مجلس إدارة الاتحاد المصري بشأن تطوير كرة السلة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، كما تطرق الاجتماع للحديث عن كرة السلة 3*3 وأشاد بمستوى المنتخبات المصرية في اللعبة، وأعرب عن إعجابه بتقدم مصر في الترتيب العالمي على مستوى اللعبة في فترة قليلة، لافتًا إلى أن هذا أتضح من تأهل منتخبات الناشئين والناشئات لخوض منافسات كأس العالم.