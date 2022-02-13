صحة النواب: استخدام الزيت المعاد تدويره يؤدي إلى اضطراب في القدرة الذهنية

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن خلال الأعوام الماضية تم عرض فكرة استخدام الزيوت المستخدمة بطريقة إعادة التدوير في الأشياء المفيدة، إلا أن البعض استخدمها بصورة خاطئة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه يتم إضافة مواد كميائية لتغيير لون الزيت المستخدم، ويتم بيعها فيما بعد، مشيرًة إلى أن هناك أماكن يتم تجميع وإعادة تدوير الزيوت بها.

وتابعت، أن بعض محلات الطعام تستخدم الزيت المعاد تدويره بسبب سعره المنخفض، دون النظر إلى الصحة العامة للمواطنين، لافتةً إلى أن استدام هذه الزيوت تؤدي في بعض الأحيان لتحول الخلايا في جسم الانسان إلى خلايا مسرطنة، وتأثر على الأوعية الدموية، والكلي والكبد واضطرابات القدرة الذهنية.

وتقدمت النائب مرڤت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وضعف الرقابة على تجميعها وإعادة تعبئتها أو استخدامها في تصنيع مواد غذائية.

وذكرت النائب ميرفت عبد العظيم، فى طلب الإحاطة أن انتشار ظاهرة إعادة استخدام الزيوت المجمعة من المنازل دون رقابة صحية وإعادة تدورها وتعبئتها أو استخدامها فيي صناعات غذائية ما له من خطر داهم على صحة المواطن المصري خاصة بعد ضبط العدييد من القضايا في هذا الشأن مع عدم وجود آليات لضبط تجميع هذه الزيوت وقصور التوعية للمواطنين ن خطر بيع هذه الزيوت لغير جهات معتمدة ومصرح لها بالتجميع ضمانًا لها لعدوم سوء استخدامها، ويعاد بيعه إلى المطاعم ومحلات الفول والطعمية ومصانع الطحينة.