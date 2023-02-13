شركة قطارات النوم تُجهز تورتة على شكل قلب للركاب في عيد الحب

"وأنت مسافر.. متنساش تاخد معاك هدية الفالنتاين"، بهذه الكلمات دعت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ركاب قطارات النوم للاحتفال بعيد الحب، المقرر غدا ١٤ فبراير.



وقالت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الإثنين، "⁩يوم الحب⁦..⁩ عيد الحب..⁩ عيد العشاق (Valentine's Day)‏ موعده غدا ١٤ فبراير، علشان كده عملنالك الخدمة دي مخصوص علشان نسهل عليك الاحتفال في أي مكان".



وطالبت الشركة من ركاب قطارات اليوم في عيد الحب إجراء طلب لشراء تورتة على شكل قلب باللون الأبيض ومُزينة بالورود الحمراء، من خلال أرقام أرفقتها مع المنشور الخاص بها على صفحتها الرسمية.