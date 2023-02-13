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عضو البرلمان الأوروبي: مصر تواجه تحديات كبيرة لكن لديها فرصا ضخمة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 4:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 4:45 ص

قال جيوفروي ديديه عضو البرلمان الأوروبي، إن مصر تملك مكانة استراتيجية مهمة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن مصر تواجه مشكلات وتحديات كبيرة، لكنها مشكلات تشبه ما تتعرض له دول العالم.

وأوضح أن دول أوروبا نفسها تعاني من أزمة اقتصادية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من الفرص الضخمة التي يمكن العمل عليها.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديا في الأزمة السكانية لا سيما في العاصمة القاهرة التي يطقنها 20 مليون نسمة، مشددا على ضرورة العمل على مواجهة هذا التحدي.

ونوه بأن محافظة الإسكندرية تعاني هي الأخرى من الزيادة السكانية بواقع نحو سبعة ملايين نسمة.

وشدد على أن هذا التحدي يتطلب ضخ الكثير من الاستثمارات لتعم بالفائدة على المواطنين الذين يتمركزون في مناطق بعينها.

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