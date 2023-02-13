نائب: القانون القديم فشل في حل أزمة أراضي وضع اليد

قال أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن حالة من عدم الاستقرار تهيمن على وضع اليد، ضاربا المثال المثل بالكثير من أراضي الواحات البحرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مواطنين توارثوا هذه الأراضي؛ جدا عن جد، ويشعرون أنهم يقيمون بشكل غير مستقر، في حين لا تحصل الدولة على حقها.

وأشار إلى صدور قانون 144 لسنة 2017، ظلّ تطبيقه لمدة ستة أشهر، لكن المدة لم تكن كافية لا سيما أن الإجراءات كانت معقدة، كما أن اللجان التي باشرت العمل على القانون لم تُراعِ الظروف الاجتماعية ووضعت أسعارا فلكية.

ورأى أن ذلك القانون فشل في تصحيح الأوضاع، موضحا أن مشروع القانون الذي قدّمه يتضمن إعادة فتح القانون الماضي من جديد لكن من خلال وضع يراعي الوضع الاجتماعي للمواطنين.

واقترح أن يتم تطبيق القانون لمدة ستة أشهر، وأن تكون عملية المد في يد رئاسة مجلس الوزراء، وفقا للحالة على الأرض.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قـانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف المقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.