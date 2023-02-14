البرهان ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحثان جهود تحقيق التوافق الوطني في السودان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه اليوم الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء الذي يجيء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين السودان ومنظومة الاتحاد الأفريقي، تطورات العملية السياسية الجارية حالياً، والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.

كما ناقش الاجتماع علاقة السودان بالاتحاد الأفريقي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقدم رئيس المجلس شرحاً خلال اللقاء حول التطورات الجارية في المشهد السياسي على ضوء ما تم التوافق عليه للتوقيع على الإعلان السياسي لإكمال مهام الفترة الانتقالية.

وأشار إلى جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي ظلت تبذلها لإيجاد حلول لمعالجة الأزمة السياسية السودانية الراهنة من خلال مساهمتها في الآلية الثلاثية.

من جانبه، أشاد فكي، بالدور الذي ظل يلعبه السودان في الإقليم ودعم قضايا المنطقة، مؤكداً أن الإتحاد الأفريقي يحتاج إلى موقع السودان ومساهماته وخبراته، معبراً عن أمله فى عودة السودان للاتحاد الإفريقي.

وأعرب فكي، عن أمله في أن تتوصل الأطراف السودانية جميع إلى اتفاق يفضي إلى تحقيق الاستقرار، وتشكيل حكومة مدنية وتحقيق الانتقال الديمقراطي، لافتاً إلى قدرة السودانيين على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

يشار إلى أن الأطراف السودانية وقعت في شهر ديسمبر الماضي، الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد وسط حضور إقليمي ودولي ضم الآلية الثلاثية والسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية.

وينهي الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات المسلحة، الأزمة السياسية بالبلاد تمهيدا لتشكيل حكومة لإكمال الفترة الانتقالية.

وشهد السودان احتجاجات ومظاهرات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2021 عندما أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك وأعلن حالة الطوارئ.