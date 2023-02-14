الحكومة الألمانية تقدم مليار يورو لشركات التكنولوجيا الفائقة الصغيرة

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تسعى ألمانيا وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى سد فجوة التمويل بين شركات التكنولوجيا الفائقة الصغيرة والمبتكرة والصناديق الأجنبية الكبيرة مثل تلك القادمة من الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتان وبنك التنمية الحكومي "كيه إف دبليو" اليوم الاثنين، أنه تحقيقا لهذه الغاية، ستقدم الحكومة الألمانية وحدها مليار يورو (07ر1 مليار دولار).

وقد تم توقيع اتفاقية حول مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبية في بروكسل، مع أربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الألمانية إنه سيتم تزويد الشركات الأوروبية الواعدة برأس مال للنمو لجولات التمويل المتأخرة، ما يعني أنه سيقلل من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إنه سيتم سد هذه الفجوة. والهدف هو أن يلعب "أبطال تكنولوجيا الغد" الأوروبيون على المسرح الدولي وتأمين القدرة التنافسية لأوروبا.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الشركات الناشئة تلعب دورا حاسما في تحويل الاقتصاد نحو الحياد المناخي.

وبالإضافة إلى ألمانيا، ستشارك كلا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا بالإضافة إلى مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في المبادرة، حيث يعتزمون توفير ما مجموعه 75ر3 مليار يورو ، من بينها مليار يورو من ألمانيا.

وتم تخصيص ما مجموعه 10 مليارات يورو في "صندوق المستقبل" للحكومة الفيدرالية الذي يغطي الفترة حتى عام 2030.