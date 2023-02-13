خبير سيارات ألماني ينتقد استراتيجية شركة مرسيدس بنز

انتقد خبير السيارات الألماني فيلي ديتس استراتيجية شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات.

وفي تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين الصادرتين غدا الاثنين، قال الخبير التابع لمعهد اقتصاد السيارات في مدينة جايسلينجن جنوبي ألمانيا إن الشركة ركزت وجهتها بشكل قوي للغاية على المحرك الكهربائي وعلى فئة صغيرة من العملاء وعلى سوق المبيعات في الصين لافتا إلى أن مرسيدس تعرض نفسها بذلك لمخاطرة كبيرة.

وأوضح ديتس أنه إذا ثبت أن الافتراضات المدرجة وراء هذا التوجه غير صحيحة فإن الشركة ستعاني نقصا في خيارات العمل عندئذ.

ورأى ديتس أن رئيس مرسيدس أولا كيلنيوس يتبع بذلك على نحو واضح تماما استراتيجية عالية المخاطر، فهو يركز توجهه بقوة على الأسواق المالية ويسعى إلى استخدام الموارد المتاحة بشكل مركز للغاية. هذا نقيض ما كان في أوقات سابقة".

وأعرب ديتس عن اعتقاده بأنه من أجل لعب دور بارز في السيارات الفارهة "يجب استثمار الكثير جدا من الأموال في البحث والتطوير"، وقال إنه إذا لم يتم النجاح على الأقل في تعويض الخسائر في مبيعات الفئة الأدنى من خلال زيادة المبيعات في الفئات الأعلى، فإن ذلك سيكون حرجا للغاية بالنسبة للربحية وكذلك بالنسبة للتوظيف".

كانت مرسيدس بنز أعلنت في العام الماضي اعتزامها التركيز السيارات الفاخرة، ومن ذلك تخطط الشركة لطرح إصدار جديد من السيارة إي-كلاس في هذا العام وكذلك موديل إضافي خصيصا للعملاء الصيني.

وتعد الصين هي أهم سوق مبيعات لسيارات مرسيدس على مستوى العالم.