البحيرة تشهد انخفاضا في درجات الحرارة وطقسا سيئا بالمدن الساحلية

شهدت محافظة البحيرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المصحوب بانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح خاصة على المناطق الصحراوية والمدن الساحلية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وتعرضت القرى والمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وبالأخص إدكو ورشيد والمعدية وكفرالدوار.

وبدورها، أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حالة الطوارئ بين أجهزة المحافظة، بعد توقعات الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

ووجهت "بلبع"، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات شركات (الكهرباء – مياه الشرب)، ومسؤولي الطرق والكباري، والحماية المدنية، والإسعاف، بضرورة الالتزام بعدد من التدابير المتفق عليها.

وكلفت نائبة المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة، بمتابعة الموقف مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بشفط المياه من الشوارع، والتي تبلغ نحو 1300 معدة متنوعة، بين سيارات شفط ومقطورات شفط ونافوري وماكينات شفط؛ لسرعة التخلص من تراكمات المياه في حالة سقوط الأمطار.