مسؤولة أممية: 2023 سيشهد تحديا في الغذاء العالمي بسبب مشاكل الإمدادات

أكدت كبيرة العلماء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الدكتورة أسمهان الوافي، أن عام 2023 يشهد تحديا في تأمين الغذاء العالمي نتيجة مشاكل الإمدادات وتأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

وقالت أسمهان - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023 التي انطلقت في دبي - إن العالم منذ عام 2017 يشهد ارتفاعا في عدد الجوعى الذي وصل إلى 828 مليون جائع، مضيفة أن العدد ارتفع العدد خلال العامين الماضيين فقط بنحو 150 مليون جائع جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19".

وأشارت أسمهان إلى أن مؤتمر الأطراف المعنية بتغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري يشكل منصة مهمة للوقوف على تحديات التغير المناخي ووضع الحلول المبتكرة والمشتركة من خلال طرح سياسات جديدة وحوكمة الموارد، منوهة بأن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا برنامج الابتكار الزراعي من أجل المناخ بمشاركة أكثر من 40 دولة بهدف استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضحت كبيرة العلماء في منظمة (فاو) أن إفريقيا، التي تمتلك الموارد، تنتج نحو 10% من إنتاج أوروبا وكندا؛ وذلك بسبب عدم استخدام التكنولوجيا وفي حال استخدام التكنولوجيا يمكنها إنتاج أكثر من 6 أضعاف إنتاجها الحالي.