وكالة إيرانية: مقتل ضابطين إسرائيليين ردا على هجوم أصفهان

كشف وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن "مقتل ضابطين إسرائيلين في إطار عملية إيرانية ردا على الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد".



وقالت صحيفة إيران الحكومية، إنّه "بالتزامن مع تأكيد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن إسرائيل تلقت الرد بعد هجومها على منشأة عسكرية في أصفهان، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من الضباط الإسرائيليين.



وأضافت أن مصادر إسرائيلية أخرى أشارت إلى أن مقتل الضابطين جاء في إطار عملية إيرانية ردا على هجوم أصفهان"، على حد قولها.



وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت، مساء الجمعة الماضية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد.



وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية".



وبحسب البيان، تم تحديد واعتقال منفذي المحاولة لتخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، مشيرًا إلى أنه بسبب التحقيق الجاري مع المتهمين الموقوفين، سيتم نشر معلومات إضافية في الوقت المناسب.