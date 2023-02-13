ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 12% خلال أول 10 أيام من فبراير

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أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية صدرت اليوم الاثنين أن صادرات البلاد قفزت خلال الأيام العشرة الأولى من فبراير الجاري بنسبة 9ر11% على أساس سنوي على خلفية زيادة الصادرات من السيارات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات بلغت 6ر17 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 فبراير الجاري بالمقارنة مع 7ر15 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة من وكالة الجمارك الكورية.

كما أظهرت البيانات انخفاض قيمة الصادرات اليومية بمقدار 5ر14% على أساس سنوي. وبلغ عدد أيام العمل 5ر8 أيام خلال الفترة بزيادة يومين عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الواردات بنسبة 9ر16% على أساس سنوي لتصل إلى 6ر22 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مما أدى إلى عجز تجاري قدره 9ر4 مليارات دولار.

ووصلت صادرات الرقائق، المنتج الرئيسي، إلى 9ر1 مليار دولار بانخفاض 7ر40% بالمقارنة مع العام السابق.

ومن ناحية أخرى، زادت صادرات السيارات بأكثر من الضعف لتصل إلى 74ر1 مليار دولار.

كما زادت الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 8ر28% لتصل إلى 75ر1 مليار دولار.