تحدث ناصر منسي لاعب الزمالك الغير مقيد في اتحاد الكرة بسبب أزمة مديونيات الزمالك لدى الجبلاية. ولم يقيد اتحاد الكرة ناصر منسي ومحمود شبانة وأحمد بلحاج بسبب المديونيات على نادي الزمالك لصالح اتحاد الكرة.

وقال ناصر منسي في تصريحات تليفزيونية:"تعبان جدا ولا أنام من كثرة التفكير في أزمة عدم قيدي، أنا ليس لي ذنب في كل ما حدث ومفترض انه تم قيدنا على "السيستم".

وأضاف:" لا أعلم مصيري حتى الآن ولا أعلم أي شيء في هذا الأمر، كل ما أعلمه انه تم قيدي".

وواصل:"هل حالنا هتيوقف كدا؟"، ام سنجلس في المنزل، ليس لنا أي ذنب حتى يحدث معنا كل هذا.

وأضاف:"انا حاليا اتدرب وجاهز في اي وقت للمشاركة مع الفريق لو حصل انفراجة في ازمتى قيدي مع النادي وباذن الله كبوة وستمر".

وأتم:" لم تتحقق فرحتي بالانتقال إلى الزمالك وماليش ذنب"، نفسي العب مع نادي الزمالك واتواجد مع الفريق وانام واصحى الاقي "الكارنيه طلع".