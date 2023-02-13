السعودية تؤكد حق العمالة المنزلية نقل خدماتها إلى آخر دون موافقة الكفيل

أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية، اليوم الاثنين، قرار نقل خدمات العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل (الكفيل)، كما أضافت الوزارة فقرات جديدة تمكن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.



وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد، في تصريحات خاصة لصحيفة "عكاظ اونلاين" السعودية اليوم: "إن القرار نص في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ومكنت المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية".



وأضاف آل حماد أن الوزارة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في مرونة الاستقدام وحفظ الحقوق.



وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية، أصدرت تعليمات تتعلق بتنظيم نقل كفالة العمالة المنزلية وتعديل قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.



وحدد القرار أهلية المتقدم وفترة تجربة العامل بحيث يتم التحقق من أهلية المتقدمين للحصول على خدمة النقل بناء على الشروط والمعايير التي تصدرها وكالة الشؤون العمالية.



ويجوز لصاحب العمل المنزلي الجديد تجربة عمل العامل المنزلي قبل نقل خدماته لمدة لا تزيد على 15 يوما، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.



واشترطت التعديلات لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل المنزلي الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمّل تكاليف إيواء العمالة المنزلية لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها.