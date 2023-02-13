وزيرِ الطاقة السعودي يبحث مع وزيرة ألمانية ملفات الطاقة المتجددة وتغير المناخ

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال اجتماعه في العاصمة الرياض، مساء الأحد، مع وزيرة الدولة المبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان أن المملكة "تعمل لتكون أكبر مُصدِّر للطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف في العالم".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال العمل المناخي، التي تشمل مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف؛ إذ تعمل السعودية لتكون أكبر مُصدِّر له في العالم.

كما تناول اللقاء مبادرات السعودية النوعية في مواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، وخفض الانبعاثات، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحات وأهداف الجانبين في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون، واستخدامه، وتدويره، وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون.