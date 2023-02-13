عمرو سلامة: النسبة الأكبر من إيرادات السينما مصدرها المولات

قال المخرج عمرو سلامة، إن جمهور الفن يميل أكثر للموضوعات البسيطة وليس المعقدة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "حديث القاهرة" الذي تُقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن النسبة الأكبر من الإيرادات مصدرها سينما المولات، نظرا لارتفاع سعر التذكرة وعملها بوتيرة أكبر.

وأوضح أن دور السينما التي تتسم بانخفاض سعر التذكرة بها لا تحقق إيرادات كبيرة، مشيرا إلى أن أسعار دور السينما في وسط البلد لم تعد ملائمة للحالة الاقتصادية الراهنة.

وأكّد أن حجم مشاهدة الأفلام السينمائية عبر القرصنة زاد بشكل كبير، ما تزامن معه انخفاض ملحوظ في حجم الإقبال على دور السينما.

ونوه بأن ضعف الإقبال على هذا النحو يقلل الاهتمام بطبقات كثيرة في المجتمع باعتبار أن غيابها عن دور العرض سيؤدي إلى عدم توجيه أفلام مخصصة لهذه الطبقات.