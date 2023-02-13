إنشاء 200 منزل بدوي بحي السلام في مدينة أبورديس بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم وضع خطة لتطوير المنطقة المحيطة بمقر جامعة السويس الجاري إقامتها بمدينة أبورديس، لتظهر بالشكل الحضاري اللائق لطلاب الجامعة سواء من أبناء المحافظة أو من المحافظات الأخرى، خاصة أنها أول جامعة حكومية بالمحافظة، وتعد نقلة نوعية لمدينة أبورديس من خلال أعمال التطوير وإقامة المشروعات لخدمة مواطني المدينة، طلاب الجامعة.

وأكد المحافظ أنه جاري العمل بالمرحلة الأولى للجامعة، والتي تتضمن كلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية التجارة، مشيرًا إلى من المقرر أن يجري بدء الدراسة بكلية العلم خلال العام الدراسي المقبل.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الكليات التي تضمها الجامعة 17 كلية لخدمة أكثر من 36 ألف طالب وطالبة على مستوى كل المحافظات، وليس بجنوب سيناء فقط.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد صديق، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الصندوق الحضاري، اليوم الإثنين، بمدينة أبورديس، لمتابعة مراحل التنفيذ بجامعة السويس الجاري تنفيذها بالمدينة، ومعانية حي السلام المجاور لمقر الجامعة تمهيدًا لتطويره.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة أورديس، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة تطوير حي السلام، وإنشاء نحو 200 منزل بدوي به، كل منزل يتضمن "3 غرف ، وصالة، ومطبخ، وحوش"، على أن تكون هذه المنازل كاملة المرافق، وتصمم بشكل حضاري خاصة أنها تقع في المنطقة المحيطة بالجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن موقع مقر الجامعة يعد موقعا فريدا داخل محافظة جنوب سيناء، يستهدف خدمة أبناء المحافظة من طلاب الجامعة، والطلاب من جميع محافظات الجمهورية، وجرى إقامتها ضمن مشروعات التنمية الجارية على أرض سيناء، بهدف القضاء على الثقافات الدخيلة على المجتمع السيناوي.

وأشار إلى أن الجامعة تقام على مساحة 100 فدان، لتضم 17 جامعة مختلفة تشمل قطاع طبي، وقطاع أكاديمي، وقطاع علمي، بهدف إحداث تنمية بشرية على أرض سيناء، لذلك يجب أن يتكاتف الجميع لإقامة هذا الصرح العلمي الذي يهدف خدمة وتوطين أهالي سيناء.