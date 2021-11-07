خالد الغندور: الزمالك فشل في صفقاته لهذا السبب.. والكرة المصرية مليئة بالسمسرة والعمولات

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي، أن آليه اختيار المحترفين داخل النادي، يأتي من شركة واحدة وهذا يحدث في بعض الأندية.

وتابع الغندور خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "الاعتماد على الشركة الواحدة لا بد أن تكون لها سوابق في اختيار اللاعبين بشكل مميز".

وأضاف خالد الغندور: "حال عدم توافر لاعبين مميزين من تلك الشركة، من الشئ البديهي أن يتم تغيير التعامل مع الشركة، عن طريق وكلاء اللاعبين أو اللجان التي تختار، وبالتالي الزمالك لم ينجح في صفقاته، وكرة القدم المصرية ممتلئة بالسمسرة والعمولات".