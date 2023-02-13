وزير البترول: مصر كانت لديها رؤية استباقية بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر كانت لديها رؤية استباقية قبل سنوات بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط؛ للمساهمة في تكامل وتوحيد الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز والبنية مرحبا لتأمين إمدادات الطاقة، وهو ما اتضحت أهميته البالغة خلال العام الماضي في اعقاب حدوث الأزمة العالمية ونقص إمدادات الطاقة، وأثبت المنتدى أهميته كحل سريع وجاهز؛ لتوفير جانب مهم من الإمدادات والمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، وتوجت تلك الجهود بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بالقاهرة في مجال نقل وتوريد الغاز.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية الأولى، تحت عنوان: (إدارة العرض والطلب في الأوقات المضطربة مما يدعم الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة)، في افتتاح الجلسات الاستراتيجية بمؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس 2023)، وضمت كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي.



وأوضح أهمية جهود المنتدى في توفير المعاونة؛ لسرعة استغلال وتنمية فرص واكتشافات الغاز في دول شرق المتوسط.



وكشف عن أهمية إيجاد خطة متكاملة للتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة يراعي فيها ضرورة تعظيم دور مؤسسات التمويل، وإتاحة التكنولوجيات اللازمة للتنفيذ في أفريقيا، والدول النامية وليس الاستثمارات التقليدية.



ومن جانبها، قالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، إن الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها كشفت عن هناك موردين موثوقين لإمدادات الغاز ومن بينهم مصر.



وأشارت إلى وجود خطة استباقية؛ لتنويع مصادر إمدادات الغاز في أوروبا وهو ما انعكس إيجابا على أمن الإمدادات في أوروبا خلال الشتاء.



وأعربت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة بتوفير التكنولوجيات اللازمة لأفريقيا لإنتاج الوقود الأحفوري بشكل كفء من خلال إزالة الكربون والميثان.



ودعت إلى التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة الخالية من الكربون، بالتوازي مع الغاز الطبيعي خاصة مع تمتع مصر وإفريقيا، بإمكانيات هائلة في طاقات الشمس والرياح.



وقالت إن الحد من آثار تقلبات أسواق الطاقة يتحقق من خلال تنويع بدائل الطاقة التي لا تؤثر على المناخ.



ومن جانبها، دعت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، العالم والاتحاد الأوروبي لدعم الشراكة العادلة مع دول الاتحاد الإفريقي التي تزخر بموارد الطاقة، بما يحقق المنفعة المشتركة وطموحات القارة الإفريقية، فالطاقة قادرة على توحيد الشعوب.



وأضافت أن أفريقيا هي قلب الطاقة في العالم، وتمتلك حصة إنتاجية مهمة وهو ما يدعو العالم للتعاون معها بشكل عادل وكاف لتنمية مواردها.



وأوضحت اختلاف وتنوع الاحتياجات بين الدول في مجال الطاقة، مؤكدا أن لكل دولة الحق في تقرير أولوياتها واحتياجاتها، وكيفية استغلال مواردها.