الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة: أجواء قارسة البرودة ليلا في المدن الجديدة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب وشمال أوروبا والبحر المتوسط، إضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأشارت إلى استمرار فرص الأمطار الخفيفة والمتوسطة، على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، خلال الساعات المقبلة، منوهة أن المنفض الجوي يتعمق غدًا، لتصبح فرص الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.



ونوهت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الأمطار قد تصبح غزيرة على محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، موضحة أنها تتراوح غدًا، ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.



وذكرت أن فرص الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مساء الغد، مؤكدة أن المناطق الداخلية لن تتأثر بشكل كبير بالأمطار.



وحذرت من استمرار انخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة؛ لتسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، موضحة أن العظمى على القاهرة 17 درجة، بينما تتراوح الصغرى ما بين 9 إلى 10 درجات.



ولفتت إلى أن الصغرى تنخفض بشكل كبير خلال الساعات المتأخرة من الليل، لتصل إلى 7 و6 درجات في المدن الجديدة ومحافظات شمال الصعيد، محذرة من أن الأجواء قارسة البرودة في الأماكن التي لها ظهير صحراوي.