تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن عدة أمور أبرزها عدم قيد ثلاثي الزمالك، وأيضا عن التحكيم ورحيل عصام الحضري عن منصبه بالمنتخب الأولمبي،

وجاءت أبرز تصريحات إيهاب الكومي عبر القناة الأولى على النحو التالي...

- الزمالك تقدم بشكوى لعدم قيد لاعبيه وتم إرسال الشكوى من جانب اتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وننتظر الرد حول الشكوى.

- الاتحاد الدولي أصبح هو الحكم في مسألة قيد لاعبي نادي الزمالك.

- اتحاد الكرة سيُعلن فورا عن رد الاتحاد الدولي فيفا بخصوص قيد لاعبي الزمالك فور وصوله.

- محمد فاروق يتحمل مسئولية لجنة الحكام في الوقت الحالي ونهدف في اتحاد الكرة لعملية تطوير في اللجنة واكتشاف عدد كبير من الحكام صغار السن من كافة المحافظات.

- ندرس أكثر من سيرة ذاتية لخبراء أجانب يصلحون لإدارة الحكام في مصر منهم برتغالي وإسباني وسويسري وخلال أيام قليلة سيتم الاتفاق مع أحد الثلاثي لتولي رئاسة وتطوير لجنة الحكام مع شرط الإقامة في مصر لمتابعة عمله.

- عصام الحضري من أفضل مدربي حراس المرمى وتم اختياره للتواجد مع المنتخب الاولمبي بعد تجربته مع المنتخب الاول لثقة مجلس إدارة الاتحاد فيه.

- ما نلوم عليه في رحيل عصام الحضري عن المنتخب الاولمبي وانتقاله للمنتخب السوري هو عدم إبلاغه مجلس الإدارة أو محمد بركات المشرف على المنتخب الاولمبي وعلمنا بالخبر من - خلال وسائل الإعلام.. ولو كان أبلغنا ما كنا نقف أمام مستقبله ورغبته ونتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.