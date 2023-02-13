تجار مخدرات في باريس يذهلون سكان أحد الأبراج بتعليق قواعد للتعامل

نشر تجار مخدرات مجموعة قواعد مطبوعة خاصة بهم في برج سكني في ضاحية نانتير بباريس، الأمر الذي أثار ذهول السكان.



وبدأت الرسالة التي تبدو كرسالة رسمية وعلقها تجار المخدرات في مصعد المبنى: "جيراننا الأعزاء.. كما لاحظتم، لقد عدنا إلى البرج"، وفقا لصحيفة "لو باريزيان" اليوم.



وشملت الرسالة تعهدات بعدم التدخين وعدم إثارة الضوضاء في الأماكن المشتركة وعدم ترك القمامة.



وأضافت الرسالة: "لسنا هنا لعرقلة حياتكم اليومية، نحن هنا للعمل فقط".



وطلبت الرسالة من السكان "عدم الصراخ والتحدث بصوت مرتفع مع الموظفين"، أي تجار المخدرات من أجل "مصلحة الجميع".



واختتمت رسالة التعليمات المنزلية المطبوعة بعبارة "مع أطيب التحيات، الإدارة".



ووفقا للصحيفة، قوبلت الرسالة المعلقة، بردود فعل متباينة من سكان المبنى.



وقال أحد المستأجرين إنه أمر "جنوني تماما" أن يكون تجار المخدرات منفتحين وصريحين بشأن تجارتهم بهذا الشكل، بينما وصف ساكن آخر الأمر بأنه "استفزاز".



وذكر مستأجر ثالث أنه ضحك عندما قرأ الرسالة، وأشار إلى أنها لم تتضمن أي تهديدات أو إهانات للسكان.