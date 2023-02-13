شيخ الأزهر يقرر إرسال مساعدات متنوعة لمتضرري الزلزال في سوريا

قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المشرف على بيت الزكاة والصدقات إرسال مساعدات متنوعة من أغذية وملابس وأغطية إلى الأشقاء في سوريا لدعم الأسر المتضررة ولمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في آثار تدميرية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وأشار بيت الزكاة المصري - عبر صفحته الرسمية - إلى أن هذه المساعدات تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية والتي سارعت في تقديم الدعم للأشقاء في سوريا وتخفيف آثار الزلزال المدمر الذي لحق بهم من خلال إرسال شحنات من المساعدات فور وقوع الزلزال في إطار مد يد العون للأشقاء في مختلف الظروف.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر بتوفير كافة المساعدات التي يحتاجها الأشقاء في سوريا في المناطق التي تضررت من الزلزال وذلك في إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في إغاثة من يتعرضون للكوارث الطبيعية في سوريا وتركيا.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات الذي يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر أطلق مبادرة " إغاثة إنسانية " ضمن المبادرات التي يعمل البيت على تنفيذها لتوجيه أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها حيث يتم من خلالها تقديم إغاثات إنسانية عاجلة لمن يتعرضوا للكوارث الطبيعية داخل مصر أوخارجها.