قال ماريو عبدو بينيتيز، رئيس باراجواي، إنَّ أزمة سلاسل الغذاء العالمية رفعت من أسعار الطاقة، وأسهمت في زيادة معدلات التضخم، منوهًا أن العالم يواجه شبح أزمة اقتصادية شديدة.

وأضاف «بينيتيز»، في كلمته بالجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بدبي، اليوم الإثنين، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الظروف الاقتصادية الضبابية دفعت الدول إلى شراكات استراتيجية، مشيرًا إلى أن باراجواي دولة منتجة للغذاء بشكل أساسي، وثالث أكبر مصدر لنبات «الفاصوليا» وتاسع أكبر دولة منتجة للحوم الأبقار في العالم.

وذكر «بينيتيز» أننا نحتاج مزيدًا من الوقت حتى يكتشف العالم قدرات دولته في إنتاج الغذاء، موضحًا أن باراجواي يوجد بها نظام ضريبي أكثر تنافسيًة في العالم، والدولة الأسرع نموًا في أمريكا الوسطي عام 2023.

وأكد أن ازدهار القطاع الخاص يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية أكبر.

وانطلقت القمة العالمية للحكومات، في مدينة دبي الإماراتية، اليوم الإثنين، بمشاركة 20 رئيس دولة ورئيس حكومة وأكثر من 250 وزيرًا، إضافة إلى 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.