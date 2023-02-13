رئيس الوزراء الهندي يفتتح معرض ايرو انديا 2023 لمعدات الطيران والفضاء

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وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة بنجالور مساء اليوم الأحد لافتتاح النسخة الـ14 من معرض "ايرو انديا 2023" للطيران والفضاء اليوم الاثنين، والذي يظهر البلاد كمركز صاعد لصناع الطائرات العسكرية والمروحيات والمعدات وإلكترونيات الطيران الحديثة.

وقال مسؤولون إن المعرض الذي يستمر 5 أيام في مجمع مركز يالاهانكا للقوات الجوية في ضواحي بنحالور سيشهد مشاركة 809 شركات دفاع ومندوبين من 98 دولة.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف انديا" عن المسؤولين قولهم إنه من المتوقع إبرام نحو 250 اتفاقية خلال أيام المعرض.