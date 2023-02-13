تحدث محمود شبانة، لاعب الزمالك، حجم المعاناة التي يشعر بها بسبب عدم قيده في قائمة الفريق الأبيض في الفترة الحالية
ويعانى الزمالك من مشكلة عدم قيد لاعبيه بسبب عدم جدولة مديونية النادي لدى اتحاد الكرة والتي تمنع قيد صفقاته الجديدة.
وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "أنا تحت أمر النادي، ولكن أعاني الفترة الحالية بسبب عدم القيد ولم أنم حرفيا وعلينا ضغوطات كبيرة".
وأضاف:"أعاني في الفترة الحالية بسبب عدم مشاركتي لأن"أكل عيشي" في لعب الكرة وعلينا ضغوطات كبيرة".وأوضح: "من عادتي لا أحب التحدث كثيرا، وأحب اعمل وأقدم ما علي فقط، وأريد أن أكون طول الوقت جاهزا لأي وقت أشارك فيه".
وواصل: "أتدرب بشكل طبيعي ولكن في انتظار قرار المشاركة وسألت على موقفي وتم التأكيد أنني لست مع الصفقات الجديدة".
واختتم شبانة: "أتمنى أن تنتهي الأزمات لأنني أعاني من كم كبير من الضغوطات أنا وبلحاج والجميع "نفسيته تعبانة"".