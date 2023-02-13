ناصر منسي: نفسي ألعب مع الزمالك.. ولا أعلم مصيري حتى الآن

لاعب الزمالك بعد عدم قيده: «الكل نفسيته تعبانة».. ولا أنام بسبب الضغوطات

الغندور: الزمالك كان أفضل فريق في العالم وأنا قائده.. ولا أهدف لخوض انتخابات النادي