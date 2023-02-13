المحكمة العليا بالهند تطلب من أوبر الحصول على تصريح للعمل في «ماهاراشترا»

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طلبت المحكمة العليا في الهند، من الوحدة الهندية لشركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات النقل الذكي التقدم بطلب للحصول على تصريح في ولاية ماهاراشترا خلال ثلاثة أسابيع من أجل الاستمرار في العمل في الولاية التي تقع غربي البلاد.

كما طلبت المحكمة من حكومة الولاية الإسراع في إتمام سياستها بشأن قواعد منح التراخيص لشركات نقل الركاب بالتطبيقات الذكية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت المحكمة تنظر دعوى أوبر للطعن في القواعد الحالية المطبقة في الولاية، والخاصة بعمل شركات خدمات النقل لذكي.

وقالت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالمحكمة، إن أوبر تستطيع أن تقدم مخاوفها بشأن صلاحية القواعد للعمل إلى سلطة الولاية.