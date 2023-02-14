صندوق النقد يؤكد نجاح دول الخليج في الحد من اعتماد اقتصاداتها على النفط

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، إن حكومات دول الخليج العربية حققت تقدما في تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على عائدات تصدير النفط، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين نظم تحصيل الضرائب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد خلال مؤتمر في دبي: "هناك انطباع بأن السبب الوحيد وراء الأداء الجيد لدول الخليج هو ارتفاع أسعار النفط والغاز.. هذاليس صحيحا".



وأضافت جورجيفا أن الحكومات التي كانت في وقت من الأوقات رهينة لدورات الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط أصبحت أكثر حرصا في الإنفاق العام رغم طفرة الإيرادات النفطية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تحسن بيئة الأعمال للشركات الخاصة وخلق الوظائف من خلال المنافسة في دول الخليج.



وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى نجاح حكومات دول الخليج في إقامة نظم لتحصيل الضرائب التي ظلت لعقود طويلة تتجنب فرض ضرائب على مواطنيها، إلى جانب زيادة الاهتمام بالإنفاق العام على التعليم والصحة.



من ناحيتها تقول المملكة العربية السعودية التي سجلت نموا سريعا للقطاعات غير النفطية بنهاية العام الماضي، إنها تريد استغلال الزيادة الضخمة في عائداتها النفطية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التي تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط.



كما تسعى السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة لاستغلال الفوائض المالية الضخمة لتعزيز احتياطياتها النقدية، وتحويل مبالغ إضافية إلى الهيئات العامة بما في ذلك صندوق الثروة السيادية لزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.