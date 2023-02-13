اقتصادية قناة السويس: حريق مصنع أبيك لم يؤثر على المنطقة الصناعية أو الميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الحريق الذي شب مساء الجمعة في مصنع "أبيك" للصناعات الجلدية شرق بورسعيد وتم إخماده من قبل قوات الحماية المدنية لم يؤثر على أنشطة المنطقة الصناعية أو الميناء بأي شكل من الأشكال.

وذكرت المنطقة الاقتصادية -في بيان اليوم الاثنين- أن مصنع "أبيك" للصناعات الجلدية يقع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لذلك قامت الهيئة بالتواصل مع الجهات المعنية كافة والمتابعة مع المطور الصناعي.

وأشارت إلى أنه تبين من المعاينة الأولية أن النيران أحرقت المصنع بالكامل، معربة عن تقديرها لهيئة قناة السويس ممثلة في إدارة الأنفاق للدفع بعربات الحماية المدنية ولشركة قناة السويس لتداول الحاويات، لسرعة الاستجابة والتعاون في إخماد الحريق، ذاكرة أنه تجري حالياً المتابعة والتنسيق بين الهيئة الاقتصادية والمطور الصناعي وإدارة المصنع للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحريق، فور انتهاء التحقيقات من الجهات المعنية.

يذكر أن مصنع "أبيك للصناعات الجلدية" يقع على مساحة 4800 متر مربع، حيث تصل المساحة التصنيعية لنحو ألفي متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل لنحو 6 آلاف زوج حذاء من الجلد الطبيعي، و10 آلاف زوج من الجلد الأسكاي والأحذية الرياضية شهريًّا، ويعتمد على مكونات الإنتاج المحلية والجلد المصري بنسبة 100%.