أمير قطر ورئيس إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، جلسة مباحثات رسمية، مع سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، بقصر كويرينالي في العاصمة روما، اليوم الإثنين.

وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات،بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة آخر تطورات الأحداث في المنطقة.

وكان أمير قطر قد وصل أمس الأحد، إلى روما في زيارة رسمية، قادما من تركيا.

وأعلن أمير قطر، خلال زيارته لتركيا أمس الأحد، دعم بلاده وتضامنها مع "الأشقاء" جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدا مساهمة الدوحة في جهود الإغاثة.

ويشار إلى أن قطر قدمت مساعدات انسانية لتركيا للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا.

وقفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا و500 شخص اليوم الإثنين، بعد يوم من توقع مسؤول بارز بالأمم المتحدة بأن الحصيلة النهائية سوف تصل إلى أكثر من 50 ألفا على الأرجح.